Mustafa Tuna'dan ALTSO'nun seçim tarihine tepki

ALTSO seçimlerinin kent için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Tuna, “Her odanın günler öncesinden açıkladığı seçim tarihini seçime 15 gün kala açıklamak bu işlerde usulsüzlükler olacağı endişesini bizlerde uyandırmakta. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? ALTSO seçimlerinde herkesi dürüst olmaya davet ediyoruz. Biz demokratik, şeffaf, katılımcı, sağlıklı ve rekabetçi bir seçim atmosferinde seçimlerin yapılması taraftarıyız. Adaletli bir seçim ortamı yaratmak ise mevcut yönetimin asli görevidir” dedi. Meslek komitesi ve meclis üyesi olmak isteyenlere seçim için yeterli çalışma imkanı tanınmadığını belirten ALTSO Başkan Adayı Tuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Meslek komiteleri seçiminden en az 20 gün önce oda ve borsaların yönetim kurulları tarafından, seçilme hakkına sahip olanlarla, seçme hakkına sahip olanları gösteren, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen veri tabanında yer alan meslek gruplarına göre hazırlanan listeler, üç nüsha olarak kuruluşun bulunduğu yerlerdeki İlçe Seçim Kurulu Başkanı’na sunulur’ hükmü yer almaktadır. Seçime 15 gün kala seçim tarihi açıklanarak çalışma imkanlarımız kısıtlanmak istenmiştir. Ancak biz her türlü seçime hazırız; hazırlıklıyız. Çalışmayı hiç bırakmadık, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.