Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

Mustafa Tuna'dan 4 T Projesi

ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri '4 T Projesi' ile Alanya’yı kalkındırıp, dünyanın en gözde turizm kenti haline getirmek için çalışacaklarını söyledi

Mustafa Tuna'dan 4 T Projesi

ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri '4 T Projesi' ile Alanya’yı kalkındırıp, dünyanın en gözde turizm kenti haline getirmek için çalışacaklarını söyledi

26 Mart 2018 Pazartesi 22:46
Mustafa Tuna'dan 4 T Projesi
banner404

4 NİSAN'DA yapılacak olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlık seçimleri öncesi başkan adayı Mustafa Tuna, projelerini anlatmaya devam ediyor. Tuna, oda başkanı olarak seçildiğinde yapacağı projeler kapsamında Alanya'yı her yönüyle dünyaya tanıtacaklarını belirtti.
'İŞTE 4 T PROJESİ'
Turizm, tarım, ticaret ve tanıtım olarak dört alt başlıktan oluşan '4 T Projesi'ni uygulamaya koyarak şehrin ekonomisini ve buna bağlı olarak gelişimini sağlamak için ekibiyle birlikte var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Tuna, "Ben ve ekibim turizmin de, tarımın da, ticareti nde canlanması ve gelişmesinin, tanıtımdan geçtiğine inanıyoruz. Bizim için en önemlisi şehrin tanıtımı. Şehrin diğer dinamikleriyle beraber ilçemizi dünyaya tanıtmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.
ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ
Seçim öncesi ekibiyle birlikte çalışmalarına hız veren Başkan Adayı Mustafa Tuna, esnafın gözü kulağı olmak için yola çıktıklarını bir kez daha hatırlatıp "Biz hizmet yoluna talip olduk. Esnafın sesi olmaya geliyoruz. Çarşıda, sokakta esnafın bize ilettiği sorunlar var. Bize görev verilmesi halinde ekibimle birlikte bu sorunları tek tek değerlendirip, çözüme kavuşturacağız. Kendi bünyemizde çözemediğimiz sorunları ilgili mercilere iletip takipçisi olacağız" diye konuştu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ALTSO Başkan Adayı Mustafa TunaAlanya4 T Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeşehir’de Nevruz coşkusu
Bahçeşehir’de Nevruz coşkusu
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 26 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 26 Mart 2018
ALANYA ANA HABER BÜLTENİ
ALANYA ANA HABER BÜLTENİ

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim