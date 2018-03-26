Mustafa Tuna'dan 4 T Projesi

4 NİSAN'DA yapılacak olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlık seçimleri öncesi başkan adayı Mustafa Tuna, projelerini anlatmaya devam ediyor. Tuna, oda başkanı olarak seçildiğinde yapacağı projeler kapsamında Alanya'yı her yönüyle dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

'İŞTE 4 T PROJESİ'

Turizm, tarım, ticaret ve tanıtım olarak dört alt başlıktan oluşan '4 T Projesi'ni uygulamaya koyarak şehrin ekonomisini ve buna bağlı olarak gelişimini sağlamak için ekibiyle birlikte var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Tuna, "Ben ve ekibim turizmin de, tarımın da, ticareti nde canlanması ve gelişmesinin, tanıtımdan geçtiğine inanıyoruz. Bizim için en önemlisi şehrin tanıtımı. Şehrin diğer dinamikleriyle beraber ilçemizi dünyaya tanıtmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Seçim öncesi ekibiyle birlikte çalışmalarına hız veren Başkan Adayı Mustafa Tuna, esnafın gözü kulağı olmak için yola çıktıklarını bir kez daha hatırlatıp "Biz hizmet yoluna talip olduk. Esnafın sesi olmaya geliyoruz. Çarşıda, sokakta esnafın bize ilettiği sorunlar var. Bize görev verilmesi halinde ekibimle birlikte bu sorunları tek tek değerlendirip, çözüme kavuşturacağız. Kendi bünyemizde çözemediğimiz sorunları ilgili mercilere iletip takipçisi olacağız" diye konuştu.

