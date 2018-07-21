Mustafa Toklu ve ekibinden Gökbel'e çıkarma

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri bugün başlayacak olan 14. Gökbel Yağlı Güreş Festivali için Gökbel'e gitti. 

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Mustafa Toklu ve ekibinden Gökbel'e çıkarma
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Berker PAKNA
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile birlikte bugün başlayacak olan 14. Gökbel Yağlı Güreş Festivali için Gökbel'e adeta çıkarma yaptı. Stantları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Toklu ve ekibi son olarak da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirdiği sosyal hizmetleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toklu ve ekibi, akşam etkinliğin açılış seramonisine de katılacak. 

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 15:54
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