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Mustafa Toklu nikah şahidi oldu

AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Necati Yıldırım ve Hatice Şahin'in mutlu günlerine şahitlik etti. Çiftin nikahlarını ise Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel kıydı

Mustafa Toklu nikah şahidi oldu

AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Necati Yıldırım ve Hatice Şahin'in mutlu günlerine şahitlik etti. Çiftin nikahlarını ise Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel kıydı

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:34
Mustafa Toklu nikah şahidi oldu
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ESKİ Alanya İl Genel Meclis Üyesi olan Antalya B‪üyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu Hatice Şahin ile evlendi. Çifti mutlu günlerinde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel'in kıydığı nikahın şahitleri arasında, AKP Alanya İkçe Başkanı Mustafa Toklu da vardı. Çiftin mutlu günlerine tanıklık eden Toklu, "Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin" diyerek mutluluklar diledi.

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AKP Alanya İlçe BaşkanıMustafa TokluNecati YıldırımHatice Şahin
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