Mustafa Toklu nikah şahidi oldu

ESKİ Alanya İl Genel Meclis Üyesi olan Antalya B‪üyükşehir Belediyesi Spor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu Hatice Şahin ile evlendi. Çifti mutlu günlerinde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Antalya BŞB Başkanı Menderes Türel'in kıydığı nikahın şahitleri arasında, AKP Alanya İkçe Başkanı Mustafa Toklu da vardı. Çiftin mutlu günlerine tanıklık eden Toklu, "Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin" diyerek mutluluklar diledi.