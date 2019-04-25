MÜSİAD'TAN Yücel'e Hayırlı olsun ziyareti

31 MART'TA yapılan seçimde rakiplerine fark atarak yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi tarafından tebrik edildi. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy öncülüğünde yönetim kurulu tarafından yapılan ziyarette keyifle sohbet edildi. Konukları ile yakından ilgilenen başkan Yücel'e başkan Durusoy yeni dönem için başarı dileğinde bulundu. Başkan Yücel ise ziyaret için teşekkür ederek Alanya için her fikre ve yeni projelere açık olduklarını yeni dönemde Alanya Kalesi başta olmak üzere Kızılalan da kurmayı düşündüğü macera parkı gibi birkaç projesinden bahsetti. Yücel, MÜSİAD'lı işadamları ile birlikte de projeler yapmak istediğini söyledi.