MÜSİAD'dan spor bakanına 'Akdağ' raporu

SPORTİF başarı ve sporun tabana yayılması noktasında çok pozitif bir ifadede bulunamayacağını belirten Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kuruluşların desteğiyle sportif başarıyı sağlamayı hedeflediklerini vurguladığı toplantı sonunda Akdağ Kayak Merkezine ilişkin bilgi aldı.

"Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı" isimli çalıştayda Alanya'yı MÜSİAD Alanya Şubesi temsil etti. Kayak federasyonu başkanlık görevini halefine devreden MÜSİAD'ın kurucu genel başkanı Erol Yarar nezdinde Spor Bakanı Dr Mehmet Kasapoğlu'na Alanya'ya ilişki MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy tarafından bilgi verildi. Durusoy, Alanya'da 1992 yılında başlayan Akdağ kayak merkezi rüyası ve projesi için destek sözü aldı. Bakan Kasapoğlu, Durusoy'dan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile önderliğinde devam eden Akdağ Kayak Merkezi sürecini anlatan detaylı raporun kısa sürede ulaştırılmasını istedi. Başkan Dususoy, katkıları için öncelikle bize buluşma imkanı sağlayan MÜSİAD Genel Merkezi nezdinde çalıştaya emek verenlere teşekkür ederim. Sayın bakanımızın katkıları ile kayak merkezi projesinin hızla hayata geçirilmesi noktasından MÜSİAD alarak bizlerde hem ilçe bazında hem de genel merkezimin desteği ile ALTSO ile diyalog halinde sürecin hızlanması için mücadele edeceğiz. Şehrimiz hem deniz, kum ve güneş turizmi hem de kış, spor ve sağlık turizmiyle adından söz ettirecek potansiyel ve birikime sahip. Kış turizmi açısında sağlık turizminin gelişmesi kadar spor turizminin de artması sayesinde şehirde yıl boyunca oluşacak hareketlilik ile ekonomi sürekli canlı kalacak" dedi.

Toplantıya; MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Eski Başkanı Erol Yarar, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve üyeler katıldı.