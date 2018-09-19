MÜSİAD'dan 'aşure' açıklaması

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olması açısında hayırlı bir ay olduğunu ifade ederek "Muharrem ayı geleneğini yaşatmak birliğimizin ve beraberliğimizin artmasına vesile olması açısında bu ayın 10'ncu günü idrak edilen aşure geleneği manevi yönün yanı sıra komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi, samimiyet açısında da önemli bir gün. Bu yıl 20 Eylül perşembe gününe denk gelen Aşure günü ile birlikte hem şehrimizde hem ülkemizde hem de İslam coğrafyasında paylaşmanın önemin idrak edilmesi ve tıpkı aşurenin oluşumda ki gibi birleşince neler ortaya konabileceğinin farkına varılmasını diliyorum "dedi.

MÜSİAD çatısı altında sevdası millete hizmet ve milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla biraraya gelen KOBİ'ler de tıpkı aşurede ki birliktelikte olduğu gibi ortak bir paydada buluşmak suretiyle hem yatırım yapıp hem de ülkenin refahı için yeni projeler ürettiğini söyledi. Durusoy, MÜSİAD'ın kurluş ilkelerinde de belirttiği misyonunda yer alan, "Hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamları" tanımın bu noktada aşurede ki birliktelik misali büyük önem taşıdığını belirtti. Durusoy, Allah bu ayda tuttuğunuz ve tutacağınız oruçlar ile aşurenizi kabul etsin temennisinde bulundu.