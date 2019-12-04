MÜSİAD Alanya Şubesi üyeleri ‘Hello’ diyecek
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi, üyelerine yabancı dil kursu açtı
MÜSİAD Alanya Şubesi dün haftalık olağan yönetim kurulunu gerçekleştirdi. Toplantı sonunda ise üyelere yönelik açılan yabancı dil kursu kapsamında dil eğitimi verildi. İngilizce olarak açılan kurs salı ve perşembe günleri 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kursun iki grup şeklinde düzenlendiğini duyuran MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, üyelerimi İngilizce öğrenmeye davet etti. “Gelişen dünyada ekonomik zenginlik kadar kültürel donanım ve farklı dilleri konuşabilmek çok önemli” diyen Durusoy, "Artık ticari faaliyetlerin gelişmesi, yeni pazarlara ulaşabilmek ve işinizle birlikte iletişim konusunda farkımızı ortaya koyabilmek için yabancı dil zaruret. Üyelerimizden gelen talepleri de dikkate alarak eğitimi başlattık" şeklinde konuştu.
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