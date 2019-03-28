Musa Usta Güllerpınarı’na talip

DAHA önce aday olmak gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydeden Kır, mevcut muhtarın görevden alınmasının ardından 25 yıllık tecrübesiyle Güllerpınarı halkına hizmet etmek istediğini dile getirdi. “Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var” diyen Kır, “Yaklaşık 10 tane ihtiyaç sahibi üniversite öğrencimiz var. Bunlara burs sağlamak için finansmanımız hazır. Muhtarlık mührü adı altında vatandaşlardan ücret talep etmeyeceğiz. Ben veya ekibimden bir kimse böyle bir ücret talep eder ve alırsa yönetim olarak muhtarlıktan çekileceğiz. Bunun yanısıra ofisimizde bir bahşiş kutusu olacak, dileyen vatandaş buraya isterse 25 kuruş atar, isterse hiç atmaz. Burada toplanan parayı ise ihtiyaç sahiplerine yönelik yapacağımız çalışmalarda kullanacağız. Mahallemize en az 3 tane halk ekmek büfesi kazandıracağız. Çarşamba pazarı kurulması için girişimlerimiz oldu. Alanya Belediyesi ve Alanya Pazarcılar Odası ile görüşmeler yaptık. Alanya Belediyesi’nin Sak Irmağı ıslah çalışmaları sonucu yapılan park alanında mahalle kadınlarımızın haftanın belli günlerinde el işi sergisi açmasını sağlayacağız. 57 yaşındayım ve 4 kuşaktır Alanyalıyım. Mahalle halkıma hizmet vermek için 36 yıllık terziliğimi bırakıyorum. Alanya’da elle dikiş yapan son 3 terziden biriyim. Evim muhtarlık ofisinin hemen yanında. Öyle sabah 08.00’de açıp akşam 17.00’de ofisimizi kapatmayacağız. Halkımız 7/24 bize ulaşabilecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerine adayım. Başka bir işim yok. Kendim dışarıda olsam dahi muhtarlığa gelen vatandaş mutlaka bir muhatap bulacak. Geçmiş dönemlerde Anılgan Deresi’ni kapattık, park yaptık. Mahallemizde sağlık ocağı yokken bir apartman dairesi kiraladık ve tüm masraflarını muhtarlık olarak karşıladık. Vatandaşların desteğini bekliyoruz. Vatandaş teveccüh gösterirse daha yapacaklarımız var. Senede bir kaç kez Alanya protokolüyle mahalle sakinlerini bir araya getirmeyi planlıyoruz. Mahallemize güvenliği sağlayacak gece bekçileri görevlendirilmesi için de girişimlerimiz olacak” dedi.