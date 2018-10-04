Muhtar ve azaya şok suçlama

Berker PAKNA

MEZARLIĞA yapılması planlanan çeşmenin boru hattı ise büyük tartışmalara neden oldu. ASAT ekiplerinin daha önce mahalleye hat çekmek için iki defa geldiklerini belirten vatandaşlar, Muhtar Mehmet Kanmaz ve Aza Salih Ersoy'un ASAT ekiplerine izin vermediklerini söyledi. Ekipler bir kez daha mahalleye gelince ise tartışmalar çıktı. Aza Salih Ersoy, hattın başka bir yerden çekilmesi gerektiğini savunurken, vatandaşlar ise jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tartışmalara son verirken, hattın nereden çekilmesi gerektiği ile ilgili Alanya ASAT Müdürü Fatih Uysal'a danışıldı.

NOKTAYI FATİH UYSAL KOYDU

Olay yerine gelen Fatih Uysal, jandarma ekiplerine projeyi göstererek vatandaşların isteğinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak mahalle sakinleri ve Aza Salih Ersoy arasındaki tartışmalar devam etti. Mahalle sakinlerinden bir kişi Muhtar Kanmaz ve Aza Ersoy'un yeni ev yapacağı zaman kendisinden bir miktar para istediklerini ancak bu parayı onlara vermediği için işlerine köstek olmaya çalıştıklarını, aynı zamanda Ersoy'un kendisini tartakladığını iddia etti. Aza Ersoy ise suçlama karşısında sinirlenerek köyü korumak için orada olduğunu söyledi. ASAT Müdürü Fatih Uysal ve jandarma ekiplerinin araya girmesi ile ikili sakinleşti ve tartışmalara son verildi. Uysal'ın son noktayı koyması ile sorun çözüldü ve ASAT ekipleri hat çalışmalarına başladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 21:58