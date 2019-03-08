Muhtar adayı İlhan kadınları unutmadı!

MAHMUTLAR Mahallesi Muhtar adayı Mesut İlhan, çalışma ekibi ile birlikte Mahmutlar’da yaşayan tüm bayanların kadınlar gününü karanfil ile kutladı.Günün anlam ve önemi için bir açıklama yapan İlhan, “Hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi. İlhan, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü aslında bir kutlama değil, gerek ortaya çıkışı, gerekse taşıdığı anlam bakımından geçmişten günümüze yön veren son derece anlamlı bir olgudur. Bizde bugün ekibimiz ile birlikte bu önemli günü anmak adına tüm kadınlarımıza karanfil dağıttık. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 17:42