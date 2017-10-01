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Mühendisler kahvaltıda buluştu

Alanya'da faaliyet gösteren harita ve kadastro mühendisleri, Konaklı Admiral Restoran'daki kahvaltıda bir araya geldiler

Mühendisler kahvaltıda buluştu

Alanya'da faaliyet gösteren harita ve kadastro mühendisleri, Konaklı Admiral Restoran'daki kahvaltıda bir araya geldiler

01 Ekim 2017 Pazar 23:50
Mühendisler kahvaltıda buluştu
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HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş "Meslektaşlarımızla bir araya gelerek ilçemizdeki mühendislik faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kentsel dönüşüm, yeni imar yönetmeliği, bina aplikasyon krokisi ve bölgemizdeki kadastro çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

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Admiral RestoranAlanya
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