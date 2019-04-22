Müftü İlhan'dan Alanya halkına teşekkür

ALANYA Müftüsü Dr. İhsan İlhan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “20 Nisan 2019 Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımlarıyla inşaatı tamamlanan Giritlioğlu Mustafa Uğuz Camii’nin açılışını yaptık. Daha sonra Müftülüğümüze bağlı Kuran Kurslarımızda Hafızlık eğitimlerini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığımızca Hafızlık Diploması verilen 28 Hafız öğrencimiz için organize ettiğimiz Hafızlık İcazet Programımızı gerçekleştirdik. Ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Camii’nde incelemelerde bulunduk. Sonrasında ise Başkanımızla birlikte Alanya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverle bir araya geldik. Alanyalı vatandaşlarımıza düzenlemiş olduğumuz programlarımıza yoğun ilgi ve alakalarından dolayı, ayrıca il ve ilçe dışından gelen konuklarımıza olağanüstü misarperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Programlarımıza maddi manevi desteklerinden dolayı tüm katılımcılara, hayırseverlerimize ve görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.