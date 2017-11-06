Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114166
ALTIN
158.231
DOLAR
3.8281
STERLİN
5.0575
EURO
4.4405
7 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
7 Kasım Günlük Burç Yorumu
7 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
7 Kasım 2017 Antalya -...
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
banner468

Müdür Satı babasını kaybetti

Alanya Belediyesi İmar Müdürü Murat Satı'nın babası Osman Satı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Müdür Satı babasını kaybetti

Alanya Belediyesi İmar Müdürü Murat Satı'nın babası Osman Satı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

06 Kasım 2017 Pazartesi 22:38
Müdür Satı babasını kaybetti
banner404

Haber: Alper KUTAY

UZUN süredir memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde tedavi gören Osman Satı dün hayatını kaybetti. Kumru ilçesinde esnaflık yapan Osman Satı, Necla Satı'nın eşi, Telat, Rukset ve Alanya Belediyesi İmar Müdürü Murat Satı'nın babasıydı. Satı'nın cenazesi dün öğle namazına müteakip Kumru Yemişken Mezarlığı'na defnedildi. Yeni Alanya olarak merhuma Allah'tan rahmet, Murat Satı ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesiİmar Müdürü Murat SatıOsman Satı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis'te gündem: İlan parası
Meclis'te gündem: İlan parası
Hacıbaba Caddesi'nde trafik felç
Hacıbaba Caddesi'nde trafik felç
Bu kütüphane herkese açık
Bu kütüphane herkese açık

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim