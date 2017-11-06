Müdür Satı babasını kaybetti

UZUN süredir memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde tedavi gören Osman Satı dün hayatını kaybetti. Kumru ilçesinde esnaflık yapan Osman Satı, Necla Satı'nın eşi, Telat, Rukset ve Alanya Belediyesi İmar Müdürü Murat Satı 'nın babasıydı. Satı'nın cenazesi dün öğle namazına müteakip Kumru Yemişken Mezarlığı'na defnedildi. Yeni Alanya olarak merhuma Allah'tan rahmet, Murat Satı ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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