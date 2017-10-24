Müdür Çalış ruhsatları kendi teslim etti

Haber: Alper KUTAY

GÖREVDEKİ 3.5 yıllık sürede vatandaşların daha iyi ve hızlı hizmet alabilmesi için her türlü çalışmayı yapan Alanya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Lokman Çalış, işyeri açma ruhsatı için belediyeye evrakını veren vatandaşları ikinci kez yormuyor. Evraklarını kendisine teslim eden vatandaşların tüm evraklarını kontrol ettikten sonra ruhsatını çıkaran Çalış, ruhsatını imzaladığı işyeri sahibinin ayağına giderek hem ruhsatını veriyor, hem de işletmecinin çayını içip sohbet ediyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in vatandaşa hediyesini de takdim eden Müdür Çalış, "Gündüz kapalı olup gece açık olan işletmeleri ziyaret ederek ruhsat almaya hak kazananların ruhsatlarını ve Başkan Yücel'in hediyelerini takdim ediyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi de gerçekleştirerek esnafımızın talep ve önerilerini dinliyoruz. Daha önce ruhsat alan işyerlerinde uygunluk denetimlerimize devam ettik. Başkanımızın talimatları doğrultusunda turizm çarşılarında esnafın yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında araştırma ve inceleme fırsatı bulduk. İşyerlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" dedi.