Müdür Akın'a takdir belgesi
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Tüketici Hakları Kurulu'nda başarılı çalışmalarından dolayı Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın'ı takdir belgesi ile ödüllendirdi
Alanya 03.11.2019, 23:41
ALANYA Kaymakamı Mustafa Harputlu, Tüketici Hakları Kurulu'nda başarılı çalışmalarından dolayı Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın'ı takdir belgesi ile ödüllendirdi. Kaymakam Harputlu'nun elinden belgeyi alan Müdür Akın, "Bizi takdir belgesi ile ödüllendiren Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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