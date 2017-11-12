Mixx Lounge Dim Medya'yı ağırladı

YAKLAŞIK 3 ay önce hizmete giren Mixx Lounge Cafe, Alanya'nın gözde mekanları arasındaki yerini almayı başardı. Çiçeği burnunda mekan, ilk özel davetinde ise Dim Medya A.Ş. çalışanları ve ailelerini ağırladı. Organizasyona Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Dim Medya çalışanları düzenlenen kahvaltı rganizasyonunda hem Mixx Lounge lezzetlerinin, hem de denize sıfır Mixx atmosferinin tadını çıkardı. Yeni Alanya, www.yenialanya.com ve Dim Web TV çalışanları, Mixx'in mükemmel Alanya manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirip enerji depoladılar. Eksiksiz hizmetleri ve güler yüzlü çalışanlarıyla Mixx Cafe, Dim Medya Ailesi'nden de tam not aldı.

Mixx Lounge, sadece bir cafe olarak değil sabah kahvaltıları ve akşam yemekleriyle de müşterilerine hizmet veriyor.