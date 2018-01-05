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Miniklere çevre bilinci aşıladı

Özel Şeker Portakalı Gündüz Bakım Evi’nde miniklere çevre bilincini aşılamak için bir sunum yapıldı

Miniklere çevre bilinci aşıladı

Özel Şeker Portakalı Gündüz Bakım Evi’nde miniklere çevre bilincini aşılamak için bir sunum yapıldı

05 Ocak 2018 Cuma 22:42
Miniklere çevre bilinci aşıladı
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SUNUMU yapan Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu yazar Sevgi Balcı, kendisini bu işe başlamaya sevk eden nedenleri anlattı. 5 yıldır, 3 yaşından 70 yaşına kadar olan herkese bu eğitimi verdiğini söyleyen Balcı’nın sunumunu, Şeker Portakallı minikler ilgiyle izledi. Balcı, “Etrafımda olup biten iklim değişiklikleri, Yalova’da olan deprem, sık sık olan seller dikkatimi çekmişti. Bir öğretmen olarak bunlara değinmek istedim fakat kitap okumayan bir ülke olduğumuz için bunları müzikle birleştirdim. Alanya ve büyükşehirlerimiz betonlaşmış durumda. Sık sık doğal afetler yaşıyoruz, hayvan ve bitki türleri yok oluyor, insanlar hastalanıyor. Küçük yaştan itibaren çevre bilincini vermek için, bir öğretmen olarak bu işe başladım. Gerçekten bu sunumların etkisi oluyor. Şeker Portakallı çocuklar okula yarın daha farklı bir şekilde gelecekler” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özel Şeker PortakalıBakım Evi
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