'Minikler BİL'le gelişiyor'

BİL Koleji Alanya'da yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler veren okul yönetimi, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren, akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan, teknoloji kullanımını vurgulayan bir öğretim modeli ile öğrencilere eğitim verdiklerini ifade etti. Anasınıflarındaki amaçlardan da söz eden yetkililer, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmayı öncelik edindiklerini vurguladılar. Yetkililer, "Bu yaklaşımda çeşitli bilgiler arasındaki ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler yetiştirilmesi amacındayız.

'OYUN TABANLI EĞİTİM SİSTEMİMİZ VAR'

Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlıyoruz. Belirlenen alt başlıklar doğrultusunda araştırmalar, alan gezileri, misafir konuklar, sanat etkinlikleri, deneyler, drama çalışmaları gibi çalışmalarla merak edilenleri öğrencinin öğrenimine sunuyoruz. Bir çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal ihtiyacı oyundur. Oyun, çocuğun hayatı anlama yoludur ki bizler de her etkinliklerimizi oyun tabanlı hazırlıyoruz. Çocuklarımız oynayarak fark etmeden öğreniyorlar. Çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır." (Montaigne)

Çocukların deneyerek, keşfederek, yaşayarak öğrendiklerini ifade eden yetkililer şunları söyledi: "Her Cuma buna olanak sağlamak için tema ve doğa gezilerimizi planlıyoruz. Öğrencilere buluş yapma zevkini tattırmak ve onların psiko-motor becerilerinin gelişmesi sağlanır. Öğrencilere verilen bilgilerin günlük yaşamda kullanılabilirliğini sağlanır. Öğrencilerin doğaya ve canlılara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlayarak ilgilerini arttırır. Öğrencilerin yaratıcılıklarını arttırır. Deney yapma bedeni ve zihni hareketlilik sağlamaktadır. Deneyleri sırasında öğrenci yaparak ve yaşayarak öğrenir. Öğrenci aktiftir.

'GEZİ GÖZLEMİN GELİŞİMDE BÜYÜK ROLÜ VAR'

Gezilerde yapılan gözlemler öğrencilerin gerçek dünyayı tanımalarına imkan tanır. Öğrencilerin öğretim materyallerinin olduğu yere giderek, gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkanı verir etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler okul-çevre ilişkilerinin gelişmesini yardım eder. Öğrencilerin çevrelerine bakarken daha dikkatli olmalarını, gezide bir çok duyu organı devreye sokulduğu için daha sağlam ve kalıcı bilgiler kazanımlarını sağlıyoruz" dediler.