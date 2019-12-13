Minik öğrencilerin polislerle ilk tanışması

ETKİNLİK kapsamında çocuklar polislik mesleğini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Polislerin korkulacak kimseler olmadıklarını anlatan TDP Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin çocukların güvenliği için görev aldıklarını söylediler. Ziyaret sırasında çocuklara trafik kurallarını içeren boyama kitabı ile birlikte balon da hediye edildi.