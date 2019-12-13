Minik öğrencilerin polislerle ilk tanışması
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ‘Polis ne yapar projesi’ kapsamında bugün Can Anaokulu'nu ziyaret etti
Alanya 13.12.2019, 12:30
ETKİNLİK kapsamında çocuklar polislik mesleğini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Polislerin korkulacak kimseler olmadıklarını anlatan TDP Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin çocukların güvenliği için görev aldıklarını söylediler. Ziyaret sırasında çocuklara trafik kurallarını içeren boyama kitabı ile birlikte balon da hediye edildi.
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