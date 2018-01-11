Minik öğrencilerden Alanya Çocuk Büro Amirliğine ziyaret 

Mehmet AL

ALANYA Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keş İlköğretim Okulu'ndan 20 öğrenci, okul müdür yardımcısı Ertuğrul Akbulut ve iki kadın öğretmen nezaretinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ni ziyaret ettiler.

Öğrencileri kabul eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Komiser İsa Arı, çocuklarla yakından ilgilenerek mesleğin güzelliklerinden ve zorluklarından bahsetti. Arı, Alanya polisinin, toplumun nabzını tutarak önleyici tedbirlerin alınması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.

İlköğertim okulu öğrencileri Çocuk Büro Amirliği binasını gezerek görevli memurlardan bilgi aldılar. Çocuklara polis arması olan şapka ve boyama kitabı hediye edilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ziyaret sonrası ilköğretim okulu öğrencileri. Çocuk Büro Amirliği önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.