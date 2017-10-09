Minibüsçüler'e 'Paşa' aday

EKİBİYLE birlikte saha çalışması yapan Paşa Özkan, başkan adaylığını açıkladı. Doğan zaruret üzerine aday olduğunu açıklayan Özkan "Arkadaşların da desteğiyle beraber başkan adaylığına hazırlanmaktayız. Allah nasip ederse, inşallah ocak ayında seçimlerden sonra başkan olarak arkadaşlarımızla buluşacağız" dedi.

‘FİKİR AYRILIĞI YAŞADIK’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’la olan fikir ayrılıkları neticesinde başkan adayı olmaya karar verdiğini söyleyen Özkan "Üyelerden talep yoğun Allah'ın izniyle. 2003 yılından bu tarafa taşımacılığı kötü bir durumdan iyi bir duruma getirdik, şu an hiçbir sıkıntımız yok. Bütün servisleri özel servisler dahil aynı kategoriye getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.