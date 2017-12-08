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Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği'nde nöbet değişimi

Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği görevine Bora Tokay'ın yerine İbat Bostancı seçildi

Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği'nde nöbet değişimi

Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği görevine Bora Tokay'ın yerine İbat Bostancı seçildi

08 Aralık 2017 Cuma 14:23
Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği'nde nöbet değişimi
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Haber: Alper KUTAY

3 ARALIK'TA Alanya İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimde, Antalya Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği'ne İbat bostancı seçildi. Uzun yıllardır Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi olarak hizmet veren Bora Tokay, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Tokay, hizmetlerinden dolayı Antalya Mimarlar Odası Şube Başkanı Özge Köksal tarafından verilen teşekkür plaketiyle görevine veda etti. Yapılan seçimde divan kurulu başkanlığına Hikmet Döngül seçildi. Kurulda yapılan istişareler sonucunda genç mimarların yönetime dahil edilmesi kararı alınarak, oluşturulan listeyle seçime gidildi. Seçim sonunda yönetim kurulu üyeliklerine Emine Cimrin Koçak, İlker Ümit Karaduman, İbat Bostancı, İlker Yılmaz, Süleyman Dalabasmaz, Serkan Salvur, Hasan Can Kamburoğlu, Baran Demiral, Didem Dim ve İbrahim Karaçomak seçildi. Oluşturulan yönetim kadrosunda başkanlığa İbat Bostancı, saymanlığa Süleyman Dalabasmaz, sekreterliğe İlker Ümit Karaduman, kent konseyi temsilciliğe Serkan Salvur, organizasyon faaliyetlerine Baran Demiral ve Didem Dim görevlendirildi.

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Mimarlar Odası Alanya TemsilciliğiBora Tokayİbat Bostancı
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Hilmi 2017-12-08 14:59:40

Alanyamız için hayırlı olsun

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