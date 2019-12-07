Milli şair Kiev’de anıldı, anma programına ALKÜ Rektörü Kalan da katıldı

KİEV Yunus Emre Enstitüsü, EkoAvrasya Derneği ve Sebilürreşad Derneği tarafından Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Mehmet Akif Ersoy’un ailesi adına Selma Ersoy Argon, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrina Pokrovska, Sebilürreşad Yayın Kurulu Başkanı Recep Garip ve yazar – hukukçu Lütfi Bergen’in konuşmacı olarak katıldığı bir panel gerçekleştirildi. Açılış konuşması yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Avrasya coğrafyasında bulunan kültürel potansiyeli de dikkate alarak faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, Ukrayna’da Türkoloji eğitimi alan öğrenciler ile daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini belirtti ve etkinliğin icra sürecine katkı sunanlara teşekkür etti. Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ender Korkmaz ise Mehmet Akif Ersoy adına böyle bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü olarak değerlerimizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Programda protokol konuşması yapan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Mehmet Akif Ersoy’un milli şairliğinin yanı sıra milli mücadelenin manevi mimarlarından birisi olduğunu ifade ederek, “Bu büyük coğrafyada Mehmet Akif merkezinden bakarak, düşünce, kültür ve sanat köprüleri kurmaya mecburuz. Bu etkinliğin gerçekleştirildiği Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

‘GELECEK NESİLLER AKİF RUHU İLE GÜÇLENECEK’

Panel programına konuşmacı olarak katılan Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele ruhunu anlatarak, gelecek nesillerin Akif ruhu ile güçleneceğini ve Akif’in beklediği Asım neslinin gençler olduğunu vurguladı. Mehmet Akif Ersoy ailesi adına programa katılan torun Selma Ersoy Argon, “Akif dedemin torunu olmaktan gurur duyuyorum. Dedemin ruhaniyetiyle sizlerle beraberim. Dedemin en önemli vasıflarından birisi onun doğruluğu idi. Siz gençlerin de doğruluk üzerine bir hayat sürdürmelerini arzu ediyorum” dedi. Sebilürreşad Mecmuası yazarı Lütfü Bergen ise Mehmet Akif Ersoy’un hayatının dört ana alanda şekillendiğini ifade ederek, “Vatan, millet, devlet ve istiklal bu dört alanı kapsamaktadır. Anadolu’nun iman mücadelesinde şiiri bir dava adamı olarak kullanmıştır” şeklinde konuştu.Sebilürreşad Mecmuası Yayın Kurulu Başkanı Recep Garip, merhum Mehmet Akif Ersoy’un ahlak, doğruluk ve idealistlik yönüne vurgu yaparak, “Dünyada iz bırakmak istiyorsanız yıldızları takip ediniz. Mehmet Akif Ersoy yalnız Türkiye’nin yıldızı değil, sınırsız topraklarında yıldızıdır. Akif şuuru devlet ve millet şuurudur. Korkma! dediğinde Anadolunun yeniden kıyam etmesini sağlayan manevi bir mimar olduğu kadar, şiirin ve düşüncenin insanlık için vazgeçilmez olduğunu ve güçlü bir medeniyeti bunlarla inşaa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören programın sonrasında katılımcılara şükran beratları verildi.