Milli Eğitim Müdürü Er, Alanya'daki okul projesinin detaylarını paylaştı  

ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’ne Quick Sigorta'nın sahibi Maher Holding tarafından kazandırılacak Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu'nun temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek. Okulun protokolü ağustos ayında imzalanmıştı. Antalya Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mine Erdemoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile Gülseren-Hüseyin Doğan çifti de katılmışlardı. Protokol Vali Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel, Alanya Belediye Başkanı Yücel ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu arasında imzalanmıştı.

MODERN BİR MİMARİ

Hafriyat çalışmalarının ardından 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temel atma töreni 6 Aralık Cuma (yarın) saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 6.5 dönümlük arazide inşasına başlanacak okul; kantin, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane gibi bölümlerinin yanı sıra basketbol ve voleybol oynanabilen saha, iç bahçe ve kapalı teneffüshaneleriyle modern eğitim hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak bir mimariye sahip olacak. Projenin görüntülerini sosyal medya üzerinde paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyalıları temel atma törenine davet etti.

TÖRENE ÖĞRENCİLER DE KATILACAK

Alanya protokolünün yanısıra Maher Holding ve Quick Sigorta yöneticilerinin de katılacağı törene çok sayıda öğrenci de katılacak. Temel atma töreni düzenlenen etkinliklerle resmi bir havanın dışına taşınacak. Panayır havasında gerçekleştirilecek temel atma töreninde öğrenciler için çeşitli animasyon gösterileri yapılacak. Törene katılan öğrencilere öğle yemeği de ikram edilecek.