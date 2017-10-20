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MHP'liler teşkilatta buluştu

Alanya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri Abdullah Sönmez ile Abdullah Öztürk, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti

MHP'liler teşkilatta buluştu

Alanya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri Abdullah Sönmez ile Abdullah Öztürk, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti

20 Ekim 2017 Cuma 17:37
MHP'liler teşkilatta buluştu
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Haber: Alper KUTAY

UZUN yıllar Konaklı Belediye Başkanı olarak aktif siyaset yaptıktan sonra Büyükşehir Yasası'nın devreye girmesiyle beldesi mahalleye dönüşen turizmci işadamı Abdullah Sönmez ile Payallar Belediye Başkanı olup belediyesi kapandıktan sonra Sönmez gibi 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Alanya Belediye Meclisi'ne giren Abdullah Öztürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı makamında ziyaret etti. Meclis toplantılarına çok sık katılmamakla eleştirilen Sönmez ve Öztürk'le istişare eden Türkdoğan, her iki meclis üyesine de ziyaretleri için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:05
Anahtar Kelimeler:
MHPAlanyaAbdullah SönmezAbdullah ÖztürkMustafa Türkdoğan
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