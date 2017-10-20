MHP'liler teşkilatta buluştu

Haber: Alper KUTAY

UZUN yıllar Konaklı Belediye Başkanı olarak aktif siyaset yaptıktan sonra Büyükşehir Yasası'nın devreye girmesiyle beldesi mahalleye dönüşen turizmci işadamı Abdullah Sönmez ile Payallar Belediye Başkanı olup belediyesi kapandıktan sonra Sönmez gibi 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Alanya Belediye Meclisi'ne giren Abdullah Öztürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı makamında ziyaret etti. Meclis toplantılarına çok sık katılmamakla eleştirilen Sönmez ve Öztürk'le istişare eden Türkdoğan, her iki meclis üyesine de ziyaretleri için teşekkür etti.