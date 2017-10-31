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MHP'ye ziyaretçi akını

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, dün gün boyu makamında ziyaretleri kabul etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Türkdoğan'a hizmetleri için teşekkür etti

MHP'ye ziyaretçi akını

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, dün gün boyu makamında ziyaretleri kabul etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Türkdoğan'a hizmetleri için teşekkür etti

31 Ekim 2017 Salı 23:49
MHP'ye ziyaretçi akını
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi dün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Önümüzdeki günlerde Gold City Otel'de düzenlenecek görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girmeye hazırlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de davetiye götüren Türkdoğan, teşkilat bürosundaki makamında misafirlerini ağırladı. Türkdoğan'ın ilk ziyaretçileri Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel oldu. Yüksel, Alanya Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek Türkdoğan'a teşekkür etti. Yüksel'in ardından Kayseri eşrafından işadamı Alaaddin Özdemir ve oğlu Kestelspor yöneticisi Nevzat Özdemir de Türkdoğan'ı ziyaret etti. Yapımcı Yönetmen Albuz Ünal ve eğitimci Ahmet Er ile Devlet'li sohbetler gerçekleştiren Türkdoğan, ANAP, DYP ve CHP'den sonra İyi Parti'ye transfer olan İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'a seslendi. MHP'yi eleştiren Çıray'a yanıt veren Türkdoğan, "MHP 48 yıldır var, var olmaya da devam edecek. 10 gün öncesine kadar CHP'yi övüyordun, kimden emir alıp İyi Parti'ye geçtin biliyoruz. Bıyıkların senin ne olduğunu anlatıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe Başkanı Türkdoğan
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