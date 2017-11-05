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MHP'li Türkdoğan evleniyor

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 11 Kasım Cumartesi günü hayatını Besna Erdem ile birleştiriyor

MHP'li Türkdoğan evleniyor

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 11 Kasım Cumartesi günü hayatını Besna Erdem ile birleştiriyor

05 Kasım 2017 Pazar 22:15
MHP'li Türkdoğan evleniyor
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan dünya evine giriyor. Türkdoğan, uzun süredir nişanlı olduğu Besna Erdem ile 11 Kasım Cumartesi günü Goldcity Otel'de gerçekleştirilecek düğün töreni öncesi davetiyeleri dağıtmaya başladı. Nişanlısı Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret eden Türkdoğan, Bahçeli'yi düğününe davet etmişti. Önümüzdeki hafta sonu yapılacak düğüne Bahçeli'nin yanı sıra MHP'nin önemli kurmaylarının katılması bekleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
MHP İlçe Başkanı Mustafa TürkdoğanBesna Erdem
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