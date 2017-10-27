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MHP İl Başkanı Aksoy'dan Alanya çıkarması

Antalya'yı günlerdir mahalle mahalle gezen MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, önce muhtarlarla buluştu, ardından tarım sektörünün sorunlarını dinledi

MHP İl Başkanı Aksoy'dan Alanya çıkarması

Antalya'yı günlerdir mahalle mahalle gezen MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, önce muhtarlarla buluştu, ardından tarım sektörünün sorunlarını dinledi

27 Ekim 2017 Cuma 14:21
MHP İl Başkanı Aksoy'dan Alanya çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, temaslarda bulunmak üzere bugün Alanya'ya geldi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi tarafından karşılanan Aksoy, programına saat 11.30'da Alanya Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek başladı. 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da eşlik ettiği Aksoy, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel ve çok sayıda mahalle muhtarı ile sohbet etti. Antalya genelindeki 911 mahalle muhtarından 238'i ile doğrudan temasta bulunduk. Muhtarlarla Antalya'da büyük bir buluşma ile akşam yemeğinde bir araya geleceğiz" diye konuştu.
'ADEM BAŞKAN İYİ ÇALIŞIYOR'
Muhtarların talep ve sorunlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yerel belediyelere anında ilettiklerini söyleyen Aksoy, "Alanya’da MHP’li bir belediye başkanımız var. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den memnunuz. Sayın Türkdoğan göreve geldiği günden bu yana Alanya'nın tüm kırsal mahallelerini karış karış geziyor, halkla buluşuyor. Başkan Yücel de ekibiyle birlikte Alanya için çalışıyor" diye konuştu. Aksoy, muhtarlarla buluşmasının ardından Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu'nu ziyaret edip çiftçi ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Aksoy, cuma namazının ardından MHP İlçe Teşkilatı'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. Merkez mahalle muhtarlarını da ziyaret eden Aksoy, akşam saatlerinde Alanya Televizyonu'nda yayınlanacak Sentez programına katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa AksoyAlanyaMustafa TürkdoğanHasan YükselAdem Murat Yücel
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