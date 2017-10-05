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MHP Alanya parti binası önünde aşure dağıttı

MHP İlçe Teşkilatı tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi

MHP Alanya parti binası önünde aşure dağıttı

MHP İlçe Teşkilatı tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 17:23
MHP Alanya parti binası önünde aşure dağıttı
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PARTİ binası önündeki aşure etkinliğine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Etkinlikte hazırlanan aşureler Başkan Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu tarafından partililer ve vatandaşlara ikram edildi.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 17:27
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMHPAdem Murta YücelMustafa TürkdoğanABİL GÜNDOĞDU
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