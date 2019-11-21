Meteoroloji Alanya'yı uyardı: Dikkat! 

METEOROLOJİ'DEN edinilen bilgilere göre Alanya cuma yani yarın ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin etkisi altında olacak. Yarın ve 23 Kasım Cumartesi günleri gökgürültülü sağanak yağışların etkili olacağı Alanya'da, yağışlı sistem 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybedecek. 1 günlük aranın ardından Alanya, 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Alanya'da önümüzdeki 4 günde en düşük hava sıcaklığı 17, en yüksek sıcaklık ise 23 derece olacak. Gökgürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.