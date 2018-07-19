Mersin'de aranan şahıs Alanya’da yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam kentin farklı bölgelerinde uygulama yaptı. Yaptığı uygulamada Güllerpınarı Mahallesindeki bir işyerinde çalışan Yakup I'nın (43) arandığını tespit den ekipler, şahsı gözaltına aldı. Yakup I’nın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 'Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup I, 10 bin TL adli para cezasını ödeyemeyince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 14:42