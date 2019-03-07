Merkezden kırsala Sönmez halkın yanında

ALPER KUTAY

GÜNE Oba Mahallesi’ndeki esnafı ziyaretle başlayan Sönmez, ardından Tosmur Mahallesi’ndeki esnafla görüştü. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Oba ve Tosmur esnafıyla sohbet eden Sönmez, “Biz herkesin yüzü gülsün diye yola çıktık ve bu yolda esnafın yükünü hafifleterek yüzlerini güldüreceğiz” dedi. Oba ve Tosmur Mahallesi esnaf ziyaretinin ardından Süleymanlar Mahallesi’ne geçen Sönmez ve ekibi halkla toplantı gerçekleştirdi.

‘HİZMET HALKA KISA SÜREDE ULAŞACAK’

Halkın isteklerini ve şikayetlerini dinleyen Sönmez, bölgenin sorunlarına hakim olduklarını ve yapacakları hizmetleri bölgenin talebine göre şekillendireceklerini dile getirdi. Süleymanlar Mahallesi ziyaretinin ardından Türktaş Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluşan ekibi halk yoğun bir ilgiyle karşıladı. Toplantıdan önce vatandaşlarla birebir sohbet eden Sönmez, vatandaşların talebini tek tek not ettirdi. Özellikle ilköğretim öğrencileri için ücretsiz servis hizmeti sağlayacağını belirten Sönmez, ‘Ailelerimizin yükünü hafifletirken, çocuklarımızın da güven ve mutlulukla okullarına gitmelerini sağlayacağız” dedi. Türktaş Mahallesi’nin ardından Kayabaşı’na geçen ekip burada da vatandaşlarla geniş çaplı bir toplantı düzenleyerek mevcut sorunlarına çözüm olacaklarını, ulaşması gereken hizmeti halka ulaştıracaklarını dile getirdi.