Meltem'in sevgilisi olduğunu öğrenen Haluk, afallayıp kaldı

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutku, Haluk ile Meltem'in boşanmadığını duyunca yeni hamlelerine hazırlanıyor.
"MELTEM'İN SEVGİLİSİ VAR"
Yeni bölüm fragmanında Tutku, "Meltem'in sevgilisi var. Birlikte Londra'ya gidiyorlar" diyerek Haluk'u kıskançlık krizine sokuyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü 28 Ocak'ta Kanal D ekranlarında olacak.
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