Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı

ÇOK sayıda öğrencinin katıldığı seminerde öğrencilere Millî Şair Mehmet Akif Ersoy ’un hayatından kesitler aktarılarak, gelecek nesillerin Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını örnek almaları gerektiğini vurgulandı. Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, seminere katılan tüm öğrencilere teşekkür edip, etkinliklerin eğitim öğretim sezonu boyunca devam edeceğini kaydetti.

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