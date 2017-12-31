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Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı

Alanya Ülkü Ocakları Ortaöğretim Teşkilatı, İstiklal Marşı'nın yazarı ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı bir seminer gerçekleştirdi

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı

Alanya Ülkü Ocakları Ortaöğretim Teşkilatı, İstiklal Marşı'nın yazarı ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı bir seminer gerçekleştirdi

31 Aralık 2017 Pazar 21:12
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı
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ÇOK sayıda öğrencinin katıldığı seminerde öğrencilere Millî Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler aktarılarak, gelecek nesillerin Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını örnek almaları gerektiğini vurgulandı. Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, seminere katılan tüm öğrencilere teşekkür edip, etkinliklerin eğitim öğretim sezonu boyunca devam edeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ülkü Ocakları Ortaöğretim TeşkilatıMehmet Akif ErsoyIstiklal Marşı
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