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Meclis'te gündem: İlan parası

Bugün Yücel başkanlığında toplanacak olan Belediye Meclisi'nde gündemi Büyükşehir ile yaşanan ilan reklam parası toplama krizinin oluşturacağı ileri sürülüyor

Meclis'te gündem: İlan parası

Bugün Yücel başkanlığında toplanacak olan Belediye Meclisi'nde gündemi Büyükşehir ile yaşanan ilan reklam parası toplama krizinin oluşturacağı ileri sürülüyor

06 Kasım 2017 Pazartesi 22:17
Meclis'te gündem: İlan parası
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi bugün saat 14.00'de toplanıyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında yapılacak toplantıda ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu kararları görüşülecek. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, ardından Cadde ve Sokaklara İsim Verme Komisyonu kararlarının müzakeresinin ardından imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen konular masaya yatırılacak. Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gelen yazıların görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüne geçilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in bu bölümde, geçen ay Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan ilan reklam parası toplama krizini meclis üyelerine açacağı ve destek isteyeceği öğrenildi. Bilindiği gibi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla, D-400 Karayolu üzerindeki otelcilerden ve esnaftan, ilan ve reklam paralarının bundan böyle Büyükşehir'e ödenmesi istenmiş, 3,5 yıldır paraları toplayan Başkan Yücel ise, "Tüm gelirlerimizi elimizden aldılar. Şimdi de ilan reklam paralarına göz koydular" diyerek Büyükşehir'e eleştirilerde bulunmuştu.

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Bugün Yücelİlan ParasıBelediye MeclisBüyükşehir
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