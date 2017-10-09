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Mc Donald's'a Alanyalı ortak

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı olan AL-ET Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, dünya markası Mc Donald's ile iş ortağı oldu

Mc Donald's'a Alanyalı ortak

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı olan AL-ET Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, dünya markası Mc Donald's ile iş ortağı oldu

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:55
Mc Donald's'a Alanyalı ortak
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GIDA Perakendecileri Derneği, düzenleyeceği Ortak Gelişim Kongresi’nin ana konusunu ‘Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği’ olarak belirledi.
Toplantıya McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar ile birlikte katılacak olan Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Başkanı, (AL-ET) Alanya Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince konferansın açılış konuşmasını yapacak.Konferansın "Değer Arttıran Hizmetler, Birlikten Güç Alan Başarı Öyküleri" başlıklı oturumunda, AL-ET'in küçük bir kasap dükkanında başlayıp, küresel global markalarla iş ortaklığına uzanan başarı öyküsü masaya yatırılacak. Ahmet Hacıince, kendi besi çiftliklerinde her aşamasını kontrol ederek ürettikleri etlerin, hem üretim modellemesi ile ülkeye, işbirliği yaptığı markalara, hem de AL-ET için de büyük bir katma değer olduğunun altını çizerek, tesislerinde kullanılan yüksek teknoloji ve hijyene ilişkin bilgiler verecek.Özellikle, AL-ET'in kendi besi çiftliklerinde yetiştirdiği özel ırk büyükbaş hayvanların, yüksek kaliteli ve verimli etin, uzun vadede ülke ekonomisine, partnerlik yaptığı global markalara sağladığı katma değere de değinecek olan Ahmet Hacıince, Mc Donald’s ile iş ortaklığının ‘win-win’ temelinde geliştiğini belirterek “Mc Donald’s bizimle çalışmaya başladıktan sonra iyi bir büyüme, başarı kaydettiğini söylüyor. Ben de, AL-ET olarak bizim hızlı bir büyüme temposu yakaladığımızı, işbirliğimizin ilk yılında yüzde 100 gibi önemli bir büyüme başarısı gösterdiğimizi söyleyebilirim" diyor.
AKDENİZ'İN İLK ENTEGRE ET TESİSİ
Akdeniz’in ilk entegre et tesisi AL-ET’in 1992 yılında kurulmasının ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Hacıince, Antalya ve Konya’da 2004 ve 2005 yıllarında toplam 25 bin baş canlı kapasiteli iki çiftlik satın alarak, entegre et ve et ürünleri işletmeciliğinde yeni bir adım attı.
Hacıince, 2013 yılında Konya Kaşınhanı Mevkii'nde Konya Entegre Et Tesisleri'ni de kurdu. AL-ET, 2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok dünya markası ile partner firma düzeyinde ilişkiler kurarak et tedariklerini karşılıyor. Bu ünlü markalar arasında Burger King de bulunuyor. 

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Son Güncelleme: 09.10.2017 14:59
Anahtar Kelimeler:
Ahmet HacıinceAlanyaAlanyalı
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