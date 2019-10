Matbaacılardan İstanbul çıkartması

Uğur KANBEROĞLU

ALANYA'DA faaliyet gösteren matbaacı ve reklamcılar, "Promosyon Show İstanbul" fuarına çıkarma yaptılar. Pullman Hotels&Resort Fuaye alanında 3’üncüsü düzenlenen Kurumsal Pazarlama Reklam Ürünleri ve Malzemeleri Fuarı "Promosyon Show İstanbul"a Alanya'da faaliyet gösteren matbaa ve reklamcılar da yoğun katılım gösterdi. Sektörün promosyon alanında tüketiciye sunduğu yenilikleri gözlemleyip yeni iş ilişkilerinin kurulduğu fuarın ardından Alanyalı matbaa ve reklamcılar İstanbul'un tarihi ve yaşam alanlarını gezdiler. "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla İstanbul'da 'Promosyon Show İstanbul' fuarına katıldık” diyen Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Komite Başkanı Musa Yaman, "Matbaa ve Reklam sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızla İstanbul'a giderek promosyon sektöründeki yenilikleri gözlemleyip yeni iş ilişkileri kurma imkanı bulduk. Kurumsal Pazarlama Reklam Ürünleri ve Malzemeleri Fuarı "Promosyon Show İstanbul" promosyon ve tanıtım ürünleri alanında her segmentten üretici ve tedarikçiyi bir araya getiren, Türkiye'nin bu sektördeki tek fuarı olma özelliği taşıyor. Geniş potansiyelli ve katılımcı portföyü olarak Türkiye'nin en renkli fuarı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da derneğimizin temin ettiği otobüs ile İstanbul'a gittik. Bizim açımızdan da verimli geçen bir fuar oldu. Müşterilerimize sektörümüzün en yeni ürünlerini, en iyi şekilde nasıl sunabiliriz, bunları gözlemleme imkanımız oldu. Güzel iş ilişkileri kurduk. Fuarın ardından tekne ile Boğaz gezisi yaptık. Eminönü'nün bir klasiği olan balık-ekmek yedik. Kapalı Çarşı gezisi, Sultan Ahmet Meydanı, Selimiye Camisi, Ayasofya Müzesi gibi İstanbul'un tarih kokan havasını teneffüs etme imkanımız oldu. Gezimizde bizlere desteğini eksik etmeyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odamıza, Budak Kağıtçılık'a ve bizimle birlikte olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.