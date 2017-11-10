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Marka Mix geleneği sürüyor

Alanya'nın en büyük outlet markası olan Markamix’te ünlü markaları da kapsayan ve gelenek haline gelen çadır indirimleri hız kesmeden devam ediyor

Marka Mix geleneği sürüyor

Alanya'nın en büyük outlet markası olan Markamix’te ünlü markaları da kapsayan ve gelenek haline gelen çadır indirimleri hız kesmeden devam ediyor

10 Kasım 2017 Cuma 21:13
Marka Mix geleneği sürüyor
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TOPLAM 6 bin 300 metrekarelik yerleşim alanıyla Alanya’nın en büyük outlet mağazası olma unvanını elinde bulunduran Markamix’te ünlü markalarda indirimler bütün hızı ile devam ediyor. Kadın erkek giyiminin yanı sıra ayakkabı, deri çanta, ev aksesuarı ve çocuk bölümlerinde Markamix geniş marka ve ürün yelpazesine sahip. Adil Işık, Avvamiss, Koton, Poem, Us Polo, Assn gibi ünlü markaların yüzlerce outlet ürününü bir araya getiren Markamix, ev tekstili ürünleri ile de dikkat çekiyor. Tekstilde son teknoloji sayılan ve pamuğun yerini alan bambu liflerinden üretilen Lienzo ürünleri kalitesi ve fiyatları ile ev hanımlarının gözdesi durumunda. 2 bin 700 metrekarelik alan ile Alanya’nın en büyük hacimli çocuk reyonunda ise yok yok. Markamix Outlet Center yetkilileri iç piyasayı canlandırmak adına binada tadilat yaptıklarını söyledi. Yetkililer, “Alanya halkının istekleri doğrultusunda büyük indirimler yaptık, kaliteli markalar en ucuz fiyata bizde. İndirimlerde yüzde 50 artı yüzde 50 uyguluyoruz. Etkinliğimiz mart ayına kadar sürecek" dedi.

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Marka MixAlanya
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