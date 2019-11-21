Marella Dream Alanya'da!

MARELLA Dream geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 1600 turisti Alanya’ya getirdi. Turistlerin pek çoğu İngiliz kökenli yanı sıra İrlanda gibi Avrupa pazarından gelen farklı uyruklu turistler de söz konusu. 26 Aralık’a kadar her hafta Perşembe günü Alanya’ya demirleyecek olan geminin içerisindeki yolcular tüm gün Alanya’nın tarihi ve doğal güzellikleri turistler tarafından gezilecek. Marella Dream aynı zamanda Perle ve Aspendos’a da turlar düzenleyecek.