Marella Dream Alanya'da!
İlk kez geçtiğimiz hafta gelen ve 24 Aralık’a kadar Alanya’ya turist getirmeye devam edecek olan TUI’e bağlı Marella Dream adlı gemi Alanya’ya demirledi.
Alanya 21.11.2019, 12:41
MARELLA Dream geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 1600 turisti Alanya’ya getirdi. Turistlerin pek çoğu İngiliz kökenli yanı sıra İrlanda gibi Avrupa pazarından gelen farklı uyruklu turistler de söz konusu. 26 Aralık’a kadar her hafta Perşembe günü Alanya’ya demirleyecek olan geminin içerisindeki yolcular tüm gün Alanya’nın tarihi ve doğal güzellikleri turistler tarafından gezilecek. Marella Dream aynı zamanda Perle ve Aspendos’a da turlar düzenleyecek.
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