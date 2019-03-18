Mardin’den şehit eşine kitap gönderdi

ALANYALI genç işadamı Hakan Tümerdem, asker arkadaşını ziyaret etmek için gittiği Mardin’de, ‘Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık’ adlı kitabında Alanyalı şehit Abdulah Ümüt Sercan ve eşi Özay Sercan’a yer veren siyasetçi, gazeteci ve yazar Orhan Miroğlu ile bir araya geldi. Miroğlu’nun, Alanyalı olduğunu öğrenince kendisiyle yakından ilgilendiğini söyleyen Tümerdem, Miroğlu’nun yeni kitabının ilk sayfalarında 8 Ağustos 2015 tarihinde, Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde devriye görevi yaparken, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Abdullah Ümit Sercan’a ve eşi Özay Sercan’a yer verdiğini anlattı. Mioğlu’nun kitabın ilgili bölümünü okurken gözyaşlarını tutamadığını ve sesinin titrediğini ifade eden Tümerdem, Miroğlu’nun konuşmasını, “Kucağında 20 günlük bebeğiyle, eşinin tabutu başında bir helikopterin içinde çaresizce oturuşunu ve o uzun ölüm sessizliğini asla unutmayacağım. Şehidimizin ruhu şad olsun.” sözleriyle tamamladığını ifade etti. Ardından kendisine Özay Sercan’a ulaştırmak için kitap verdiğini dile getiren Tümerdem, “Allah bu millete bir daha şehit acısı yaşatmasın” dedi.