Mahmutlar’ın talepleri Bakan Soylu’ya sunuldu

Ceren Şahin - Özel Haber

CUMHUR İttifakı, yerel seçimlere 12 gün kala Mahmutlar Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış için Alanya’ya gelen Bakan Soylu Alanya’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top Bakan Soylu’ya Mahmutlar’a ilişkin halkın öncelikli taleplerinden oluşan bir dosya sundu. Dosyada bulunan talepler ise şu şekilde sıralandı:

- 50 çeşit ulustan insanın yaşadığı kışlık nüfusu 40 bin olan Mahmutlar’ın ilçe olmasını istiyoruz. 12 bin yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar’ın nüfusu yazın 90 bini bulmaktadır. Mahmutlar’ın hak ettiği ilçeliği alması öncelikli isteğimizdir.

- Mahmutlar’ın kültürel değerlerinden biri olan, içerisinde 6 tapınak, 2 kilise, 1 anfitiyatro bulunan, denize 200 metre mesafede olan Naula’nın kültür turizmine kazandırılmasını başta Mahmutlar olmak üzere Alanya turizmi için istiyoruz.

- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde bir fakültenin de Mahmutlar’a açılmasını istiyoruz. Alanya’mızda bulunan güzide üniversitelerimiz gelişirken bir fakültemizin de Mahmutlar’ımıza açılması için çalışma yapılmasını talep ediyoruz.

- 8 ünitesi bulunan sem polikliniğimizde Mahmutlar’a yalnızca 1 tane doktor hizmet vermektedir. Yeni doktorların atanmasını istiyoruz.

- Jandarmamız canla başla çalışmakta ve güvenliği sağlamaktadır. Buna ek olarak yazlık nüfusu 90 bini bulan Mahmutlar’a polis teşkilatımızın da gelmesini istiyoruz.

- 12 kilometre boyu uzanan Mahmutlar sahilimizde var olan kayalıklar maalesef denize girilmesi noktasında sıkıntılara sebep oluyor. Sahillerimizde çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde planlamaların yapılarak kayalıklara müdahale edilmesini istiyoruz. Yanı sıra dünyaca ünlü sahillerimizin daha temiz olması adına kum eleme/kum temizleme araçlarının kentimize, mahallemize kazandırılmasını istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 20:16