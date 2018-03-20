Mahmutlar’a 2 park birden

SON olarak Mahmutlar Mahallesi’nde Atatürk ve Barbaros caddeleri arasında bulunan 5882 metrekarelik yeşil alandaki 2 yeni parkın yapımı tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşil alanların çoğaltılması ve vatandaşların vakitlerini konforlu sosyal yaşam alanlarında geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Mahmutlar Mahallesi’nde 191 ada batısındaki 2102 metrekarelik yeşil alana ahşap görünümlü oyun grupları, masa tenisleri, oturma alanları olan bir park yapıldı. Parkın içerisine önümüzdeki günlerde dış mekân spor aletlerinin de yerleştirileceği açıklandı. Bu parkın hemen önünde yer alan 192 ada batısındaki 3780 metrekarelik yeşil alanda ise içerisinde kafeterya, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları olan park inşa edildi.

‘MAHMUTLAR’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, Mahmutlar Mahallesi’ne yapılan yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Mahmutlar Mahallemizde bisiklet yolları, sıcak asfalt, alt ve üst yapılar gibi hizmetlerimizin yanında sosyal yaşam alanlarının da sayılarını arttırarak bölge halkımıza hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yapımını tamamladığımız 2 yeni parkta, çocukların güvenliğini ön planda tuttuk. Bu parklarımızla birlikte merkez ve kırsalda yaptığımız hizmetlere bir yenisini daha ekledik. Parklarımızda önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği ve bedensel gelişimleri. Onların mutluluğu şehrimizin mutluluğudur.”