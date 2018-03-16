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Mahmutlar Şairler Parkı hizmete açıldı

Mahmutlar Mahallesi'ne kazandırılan Şairler Parkı, bölge halkından ve Muhtar Top'tan tam not aldı

Mahmutlar Şairler Parkı hizmete açıldı

Mahmutlar Mahallesi'ne kazandırılan Şairler Parkı, bölge halkından ve Muhtar Top'tan tam not aldı

16 Mart 2018 Cuma 23:24
Mahmutlar Şairler Parkı hizmete açıldı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN nüfus ve coğrafik olarak en büyük yerleşim birimlerinin başında gelen Mahmutlar Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Top, yeni hizmete açılan Şairler Parkı nedeniyle Belediye Başkanı Yücel'e teşekkür etti. İçinde minikler için oyun parkı, masa tenisi, kafeterya, banklar, spor aletleri gibi her türlü imkanın bulunduğu park, bölge halkının yeni uğrak noktası oldu. Adeta bir yaşam alanı yapan Alanya Belediyesi'nin yeni parkı, görsel zenginliği ile de vatandaştan tam not alıyor. Mahmutlar Mahallesi'nde park eksikliği olduğunu sık sık dile getiren Muhtar Ahmet Top, Alanya Belediyesi'nin muhteşem bir park yaptığını belirtti. Muhtar Top, "Mahmutlar Şairler Parkı için başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim. Bu park Mahmutlar'a çok yakıştı" dedi.

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