Mahmutlar muhtarı Top, levha sorununa dikkat çekti

MUHTAR Top, "Bu yön levhalarında eczaneler, bankalar, okullar, cezaevi, caddeler, sağlık kurumları, itfaiye, belediye kurumları, muhtarlık, akaryakıt istasyonları, pastaneler belirtilmeli. Çünkü gelen misafirlerimiz çok sıkıntı çekiyor. Ayrıca bu yön levhları Türkçe, İngilizce ve Rusça yazılmalı. Ortodoks Kültür Merkezi de yön levhalarına eklenmeli. Mahmutlar'ın nüfusu kışın 50 bini, yazın 70-80 binleri buluyor. En önemli konu da turizm. Naula ile Leartes'imiz yön levhasına eklenmeli. Mahallemizde 10 mezarlık, sanayi sitesi, özel ve semt polinklikleri, sağlık ocağı, yabancıların da Katolik ve Ortodoks mezarlıkları bulunuyor. 7 okul, 12 camimiz var. Bunların hepsi yön levhalarına yazılmalı. Mahmutlar'ımızın denize paralel dik 7 tane caddesi, 3 tane de 5 kilometrelik bulvarı bulunuyor. Bu dik 7 caddemize yön levhaları ışıklandırılmış bir şekilde konuşlandırılmalı. Bunları yetkililerden, belediyelerden halkım adına istiyorum" dedi.