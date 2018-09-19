Mahmutlar'da sinema keyfi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Alanya'da farklı içerikteki filmlerle vatandaşlara ücretsiz sinema imkanı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Mahmutlar sakinlerini Sinema Tırı ile buluşturuyor. 23 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında Okul Yolunda adlı sinema filmi vatandaşlara ücretsiz olarak izletilecek. Hafta sonu gerçeleşecek bu sinema şölenine tüm halkımız davetlidir.