Mahmutlar'a bayram hediyesi: Yeni yol hazır!

ALANYA Belediyesi'nin hummalı çalışması sonucu gün içerisinde tamamlanan yol Alanya'nın en büyük mahallesi olma özelliğini elinde bulunduran Mahmutlar'daki vatandaşları sevindirdi. Mahalle muhtarı Ahmet Top'ta, 'Mahmutlarımız Kestel girişi asfalt çalışması Alanya Belediyesi tarafından yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Mutlu bayramlar dilerim.' dedi. Alanya Belediye Başkanı Yücel ise, "'Bayram öncesi Mahmutlarımıza modern bir caddeyi daha kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.