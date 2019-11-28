Lüks kruvaziyer Alanya'da

KIBRIS'IN Limasol Limanı'ndan hareket eden 'Marella Dream' adlı Malta bayraklı gemi sabah saat 10:30 da Alanya Limanı'na demir attı. Gemiden inen yolculara Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini rahat bir şekilde gezmeleri ve alışverişlerini rahatça yapmaları için Alanya Kent ve Kale haritası dağıttık.