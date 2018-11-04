ALANYA'NIN tek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) kampüsü olarak faaliyetlerini sürdüren Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP), Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık çalışmaları yaptı.



AHEP öğrenci, öğretim görevlisi ve yöneticileri, hastalığının bulaşıcı olmadığına dikkat çekerek, hastaların dışarıdan gelen enfeksiyon riskine karşı maske taktığını vurgulamak için maske taktılar. AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner başta olmak üzere AHEP Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri maskeyle verdikleri pozla "Lösemi değil, iyilik bulaşır" mesajı vererek herkesi destek olmaya davet ettiler. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde çalışan ve geçtiğimiz yıl LÖSEV kampüsü olma yolunda ilk adımını atan AHEP Üniversitesi SASST öğrencileri, bu sene LÖSEV'in ülke çapında başlattığı maske takma kampanyasını üniversiteden yola çıkarak Alanya genelinde uygulanmasını sağladılar.