Lonicera'da muhteşem gece

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle pek çok yerde anma programları gerçekleştirilirken, Lonicera Hotels farklı bir çalışmaya imza attı. Atatürk'ün en sevdiği şarkıların seslendirildiği, Ata'ya özlemin ele alındığı bir temayla program tertip edildi. Gecede ünlü sanatçı Onur Akın sahne aldı. Sesi ve söylediği şarkılarla katılımcıları adeta büyüleyen Akın, Atatürk'e olan hasreti bir kat daha arttırdı. Atatürk'ün anılarının ve hayatından bazı kesitlerin de aktarıldığı geceye katılanlar unutulmaz anlar yaşadılar.
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